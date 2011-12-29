В реке нашли мужчин, 9 лет назад ушедших на рыбалку

В Тернопольской области в реке Серет выявили автомобиль с двумя мужчинами, которых разыскивали 9 лет как без вести пропавших.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью областного управления внутренних дел, автомобиль «Мерседес» в реке неподалёку от села Касперовцы обнаружил житель города Залещики, который занимается подводным плаванием. О своей находке он сообщил в Залещицкий райотдел внутренних дел.

Работники правоохранительных органов извлекли автомобиль из семиметровой глубины на берег. В салоне автомобиля нашли тела двух мужчин.

Было установлено, что это двое жителей Черновцов, 1940 и 1947 гг. рождения, которые с 2002 года находились в розыске. Родные рассказывали, что их родственники поехали на рыбалку, и домой не вернулись.

Правоохранительные органы проверяют разные версии гибели мужчин, в том числе несчастный случай.