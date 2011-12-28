В китайском молоке обнаружен яд, который вызывает рак печени

Эксперты обнаружили в молоке, произведенном крупнейшими китайскими продуктовыми фирмами, яд афлатоксин, который может вызвать рак печени.

Смертельно опасное вещество было найдено в продукции двух компаний с разницей в один день, сообщает Wall Street Journal.

На днях смертельно опасной была признана продукция двух крупнейших фирм Китая, занимающихся производством молочного порошка и детского питания, передают Вести.Ru.

Угроза закрытия и громких судебных процессов нависла над компаниями China Mengniu Dairy Group и Fujian Changfu Dairy Industry Group. Сообщение о том, что молоко, выпускавшееся первой фирмой, содержало яд, распространила сама компании. Как говорится в заявлении руководства Mengniu, партия ядовитого молока была уничтожена. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте компании.

При этом не сообщается, сколько упаковок смертельно опасного продукта уже поступили в китайские магазины. Это особенно важно, учитывая, что, по словам экспертов, вредное молоко было выпущено еще в октябре. Содержание афлатоксина в продукте превышает допустимую норму более чем в два раза.

Кроме того, минувшим вечером китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что яд, вызывающий рак печени, содержится также в продовольственных товарах фирмы Fujian. Сейчас чиновники делают все, чтобы изъять из магазинов и со складов компании испорченную продукцию.

По словам властей, заражение молока могло произойти из-за того, что коровам давали корм, который был инфицирован грибковой плесенью. Информации о людях, пострадавших при употреблении продукции фирм Mengniu и Fujian, не поступало.

Это не первый случай, когда крупнейшие китайские производители молочных продуктов оказываются в центре скандала. В 2008 году от ядовитого молока, выпущенного Mengniu Dairy Group, умерло 6 детей, еще 300 тыс. пострадали. Тогда в продукцию фирмы попал токсичный меламин. Подобные скандалы с пугающей регулярностью разгораются в Китае последние два года.