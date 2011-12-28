УКАБ: поддержка сельского хозяйства достигла рекордно низкого уровня

Согласно принятому Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», на прямую поддержку сельского хозяйства в следующем году будет потрачено всего лишь 33% от общего объема аграрного бюджета, что является одним из наименьших показателей за последние годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Отмечается, что в докризисные 2007 и 2008 гг. на прямую поддержку аграриев тратили, соответственно, 63% и 57% аграрного бюджета. Если же сравнивать в денежном эквиваленте, то в 2012 году планируется потратить на прямую поддержку сельскохозяйственных производителей вдвое меньше, чем в 2008 году, и на 31% меньше, чем в 2011 году.

Эксперты отмечают, что среди мер прямой государственной поддержки аграрного сектора можно выделить три ключевые: финансовая поддержка мероприятий (каких именно, не указано) в агропромышленном комплексе - 0,83 млрд. грн.; государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними - 1,08 млрд. грн.; государственная поддержка отрасли животноводства - 0,73 млрд. грн. Последние два мероприятия будут финансироваться из специального фонда, в отличии от первого, который профинансируется из общего фонда.

«В условиях, когда в бюджете недостаточно средств для дотаций аграриям, принципиально важно сохранить ныне действующие режимы налоговой поддержки сельхозпроизводителей», - считает генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА. Он также выразил надежду, что в 2012 году не будут применять меры фискального давления на сельхозпроизводителей, такие как применение экспортных пошлин. По словам В.ЛАПЫ, необходимо вернуть сельхозпроизводителей в общий режим экспорта продукции, восстановив возмещение НДС при осуществлении экспортных операций с зерном и техническими культурами.

«2012 год будет достаточно сложным для украинских аграриев, ведь уже очевидно, что в связи с неблагоприятными погодными условиями сельхозпроизводители вынуждены будут весной пересевать большие площади озимых культур, что негативно скажется на экономической эффективности их деятельности. Учитывая негативное отношение агропредприятий к внедрению рынка земель и связанные с этим дополнительные расходы, а также резкое сокращение государственной поддержки в 2012 году, особенно больно это ударит по небольшим хозяйствам и заставит их отказаться от данного вида бизнеса», - считает президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА.

Также депутаты «направили на развитие сельских территорий аж 0,23 млрд. грн. (3% общего объема аграрного бюджета)». На обеспечение аграрного сектора «высококвалифицированными кадрами и новейшими разработками» будет направлено 0,8 млрд. грн. (10%). В целом, объем аграрного бюджета-2012 утвержден на уровне 8,21 млрд. грн., что на 22% меньше, чем в текущем году.