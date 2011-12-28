На границе задержали восемь сомалийцев и двух грузин
01:51, 28 декабря 2011Общество
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Сообщение из Закарпатья
В Закарпатье во время попыток незаконного пересечения границы задержаны восемь сомалийцев и двое грузин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на участке отдела «Паладь Комаровцы» задержаны 4 граждан Сомали, которые пытались попасть в страны Западной Европы. Позже на участке отдела «Ужгород» были задержаны еще 4 граждан Сомали.
На участке отдела службы «Гута» пограничники задержали двух граждан Грузии, которые пытались попасть в Словакию.
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