На границе задержали восемь сомалийцев и двух грузин

В Закарпатье во время попыток незаконного пересечения границы задержаны восемь сомалийцев и двое грузин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на участке отдела «Паладь Комаровцы» задержаны 4 граждан Сомали, которые пытались попасть в страны Западной Европы. Позже на участке отдела «Ужгород» были задержаны еще 4 граждан Сомали.

На участке отдела службы «Гута» пограничники задержали двух граждан Грузии, которые пытались попасть в Словакию.