Преступник, расстрелявший свою семью, был в костюме Санта Клауса

Полиция американского штата Техас предполагает, что преступник, совершивший массовое убийство в г.Грейпвайн (пригород Далласа) на Рождество, был одет в костюм Санты Клауса, передает Associated Press. По данным полиции, предполагаемый убийца был замечен соседями, услышавшими выстрелы. Очевидцы утверждают, что одетый в праздничный костюм мужчина напал на свою семью в тот момент, когда они распаковывали подарки.

25 декабря были обнаружены тела 7 человек - трех мужчин и четырех женщин. Все погибшие - родственники.

Как сообщили журналистам представители местной полиции, в доме было найдено два пистолета, которые, видимо, и стали орудиями убийства. Согласно главной версии следствия, преступник, расстреляв находившихся в доме родственников, покончил жизнь самоубийством.