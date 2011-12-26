Янукович о жилье, молодежи и рождаемости

"Речь идет о комплексном вопросе"

Эффективная реализациягосударственнойпрограммы «Доступное жилье»является важным условиемдляуспешной самореализацииграждан,прежде всегомолодежи,вУкраине.Об этом,каксообщаетпресс-служба,сказалПрезидентУкраиныВикторЯнуковичвинтервью программе«Вечерас ВиталиемКоротичем».



Сегодня,отметил Президент,власть должнасделать все,чтобыобеспечитьгражданаммотивациидляжизнииработывсвоем государстве.«Надосоздаватьвсе условия,чтобыу людейбылавозможностьтрудоустроиться.Адляэтогонужно жилье,нужна достойнаязаработнаяплата»,-отметилВ.Янукович.Программа«Доступное жилье»- однаиз важнейшихвэтом контексте,отметилон.



«Этапрограммапредполагает,чтомыдолжнызакороткийпериодвремени-за пять,максимумдесять лет,построитьбольшое количествожилья.Естьтакая цель.Такаяпрограммаужепрактическиподготовлена​​»,-подчеркнулПрезидент.



«Мысущественноизучилиэтупроблему.Иязнаю,чтоэтобудетвлиятьинаростэкономики,инарождаемость.Речь идето комплексномвопросе...Иэтобудетогромное делодлялюдей,длямолодежи»,-отметилон.

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