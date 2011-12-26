«Общее дело» обвиняет Киселева в провокации

Гражданское движение «Общее дело» считает провокацией передачу Евгения КИСЕЛЕВА «Большая политика» на телеканале Интер от 23-го декабря и требует публичных извинений и опровержения недостоверной информации.

Об этом УНИАН заявил координатор движения Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, Александр МАНДИЧ, который принимал участие в дискуссии с представителями женского клуба «Femen» о реальности их приключений в Беларуси, не является и никогда не был активистом «Общего дела», как это неоднократно заявлял на протяжении передачи Е.КИСЕЛЕВ.

«Общее дело» вообще не было поставлено в известность о теме этой передачи и не делегировало на нее своих представителей. Более того, если бы мы даже были поставлены в известность, то в ни в коем случае не принимали бы участие в этом фарсе», - отметил А.ДАНИЛЮК.

«А.МАНДИЧ, в свою очередь, подтвердил, что он не представлялся ни Е.КИСЕЛЕВУ, ни редакторам программы, ни кому-либо другому активистом «Общего дела», - прибавил координатор движения.

«То, что происходило у Е.КИСЕЛЕВА в пятницу, свидетельствует об окончательном изменении формата этой программы, которая теперь должна называться не «Большая политика», а «Большая стирка», и ведущим которой должен стать МАЛАХОВ», - убежден А.ДАНИЛЮК.