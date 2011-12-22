В отдельных камерах СИЗО, где сидит Тимошенко, люди спят по очереди

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА сегодня подпишет приказ о ликвидации в ГПУ управления по надзору за соблюдением законности в пенитенциарной системе с последующей передачей этих функций в региональные прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня в ходе расширенной коллегии Генеральной прокуратуры по итогам ее деятельности в 2011 году, подвергнув резкой критике соблюдение условий содержания под стражей арестованных и осужденных.

«Сегодня я подпишу приказ о реформировании управления, которое наблюдает за законностью в пенитенциарной службе. Будет создан новый главк, будет реформа в областных прокуратурах. Те спецпрокуратуры, которые не оправдывают себя по надзору учреждений СИЗО, мы их ликвидируем. Их не будет уже с понедельника, а надзор будет возложен на территориальные прокуратуры, и надзор будет, как положено, а не только походы для отчетов», - сказал В.ПШОНКА.

При этом он заметил, что непосредственный контроль над функционированием следственных изоляторов будет возлагаться на областных прокуроров. При этом генпрокурор дал срок подчиненным провести реформирование отделов, которые осуществляют надзор за заведениями пенитенциарной системы, на протяжении января-декабря. Кроме того, В.ПШОНКА обязал подчиненных провести анализ уголовных дел тех лиц, которые содержатся под стражей более двух месяцев, освободить из-под стражи людей, уголовные дела которые подпали под действие декриминализации. В то же время В.ПШОНКА обязал своих заместителей тщательно изучить и взять на контроль целесообразность удержания лиц под стражей за не тяжкие преступления. В контексте сказанного В.ПШОНКА в качестве примера для реформирования надзора обязал до 20 января прокуроров Киева и Киевской области доложить ему о работе по нормализации ситуации в Киевском следственном изоляторе.

Как отмечалось на коллегии, ситуация с состоянием соблюдения законности и условий содержания людей в Киевском СИЗО - одна из наихудших в Украине, поскольку там не только отсутствуют нормальные условия содержания, но и в некоторых камерах люди спят по очереди из-за перегруженности помещений.

Обращаясь к своим подчиненным, В.ПШОНКА сказал: «И попробуйте мне не навести порядок… Чтобы потом прокуроры областей не плакались, поскольку, как минимум, будет взыскание или изменение записи в трудовой книжке».