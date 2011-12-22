По Киеву распространяется бешенство

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины зафиксировала еще два случая бешенства в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, диагноз "бешенство" установлен у бездомных собаки и кота.

В сообщении говорится, что 7 декабря 2011 г. в отдел по борьбе с бешенством животных

г. Киева от КП "Приют для животных" доставлен труп бездомной собаки, дата гибели которой не определена. По предварительным данным, животное покусало гражданку, проживающую в Днепровском районе г. Киева (ул. Энтузиастов). После проведения исследования установлен диагноз.

Еще один случай бешенства также зафиксирован у беспризорного животного - кота. В отдел по борьбе с бешенством г. Киева был доставлен бездомный кот с территории дачного кооператива пос. Пуща-Водица, линия 10, Оболонский район г. Киева.

Установлено, что животное погибло 20 декабря.

Как отмечает пресс-служба, Государственной службой ветеринарной медицины принимаются все необходимые меры (эпизоотическое расследование, установление карантина и ликвидация заболевания согласно инструкции).

По информации специалистов ветмедицины, причиной такой угрожающей ситуации по бешенству в Киеве являются недостаточный контроль за выполнением правил содержания собак и кошек и безответственность владельцев животных, в результате чего увеличивается количество бездомных животных, особенно на окраинах города, на территориях других населенных пунктов, дачных участках, придомовых территориях. Кроме того, способствуют ситуации недостатки в работе коммунальных служб по саночистке города, подкормка жителями города бездомных животных, в результате чего у бездомных животных поддерживается постоянная «кормовая база», что также привлекает диких животных с окраин; отсутствие или неисполнение своих функций бригадами по отлову бездомных животных. Не применяется ст. 17 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» в части умерщвления животных при регулировании численности и больных бешенством или другим особо опасным заболеванием, или являющихся носителями особо опасного заболевания. Это способствует бесконтрольному размножению бездомных животных, увеличению их количества и повышению угрозы укусов людей и домашних животных.

Для решения проблем по ликвидации и профилактике бешенства в Киеве на сегодня запланировано проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Киевской городской госадминистрации.