Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины вдвое

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 5% до 2,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

По его словам, ухудшение прогноза роста ВВП Украины в следующем году обусловлено ожиданиями ухудшения доступа к внешнему финансированию и нестабильностью на мировых рынках.

При этом Р.ПИОНТКОВСКИЙ отметил, что данный прогноз предусматривает продолжение сотрудничества в 2012 году Украины с Международным валютным фондом, а также соблюдение политики, направленной на сокращение фискального дефицита.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 21 декабря одобрило проект Государственного бюджета на 2012 год. По скорректированному консервативному сценарию прирост ВВП в 2012 году составит 3,9%, а номинальный ВВП - 1,5 триллиона гривен.

Ранее, 20 октября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Госбюджета на 2012 год, в котором рост ВВП был запланирован на уровне 5%.