В Киеве продолжается Большой антикварный салон

До 18 декабря в Киеве продлится Большой антикварный салон. Он проходит в Мыстецком Арсенале.

Как сообщает ежедельник Weekly.ua, предварительные итоги мероприятия позволяют говорить о том, что цены на антиквариат в Украине до сих пор не восстановились до докризисного уровня. По мнению эксперта аукционного дома «Корнерс» Дмитрия ГОЛЬЦА, старинные предметы искусства сейчас в два раза дешевле, чем до начала кризиса.

Так, пейзаж Михаила Ткаченко «В окресностях Полтавы» стоит 100 тыс. долл. За эту небольшую работу художник получил медаль на Всемирной выставке 1909 г. в Париже. Немногим отстают в цене работы Ивана Труша, тоже начала ХХ века. Его картина «Бедуин» стоит здесь 90 тыс. долл.

«Эти картины в 2008 году стоили по 150-200 тыс. долл. С тех пор цены упали в полтора-два раза», - пояснил Д.ГОЛЕЦ. По его словам, антиквары готовы к торгу, и покупатель, если постарается, может сбить цену.

Скульптура работы Александра Архипенко, женская фигура, отлитая из бронзы в 1914 году, представлена галереей «АтрибутЪ», стоит 100 тыс. евро. Икону Богородицы конца XVII века можно приобрести за 10 тыс. долл., икону «Вознесение» того же периода кисти мастеров Оружейной палаты — за 80 тыс. дол. Тут же старопечатное евангелие 1636 года за 8,4 тыс. и «Апостол» 1666 года за 5 тыс. долл.

Резной столик XIX века можно сторговать за пять-десять тысяч долларов, пару французских ваз позапрошлого века – за 6,5 тыс. долл. Австро-венгерский кассовый аппарат стоит 15 тыс. евро, а настольные часы 1877 года, которые идут с точностью до секунды - 3,5 тыс. долл.