Около 300 работников ХМЗ пикетировали Хозяйственный суд

14 декабря около 300 работников Херсонского машиностроительного завода пикетировали Хозяйственный суд Херсонской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель профкома предприятия Руслан ФИРСОВ.

По его словам, пикетирование связано с тем, что здесь с 11.00 коллегия судей рассматривала иск прокуратуры Херсонской области об отмене мирового соглашения от 25 июня 2007 года, согласно которому на ОАО «Херсонские комбайны» была завершена санация и все активы предприятия, кроме 3-й проходной, столовой и социальной сферы предприятия, вошли в созданное ООО «Херсонский машиностроительный завод».

По словам Р.ФИРСОВА акция работников завода перед зданием суда направлена на демонстрацию заинтересованности работников ХМЗ в судьбе предприятия.

Также, по словам руководителя профкома, в 8.30, когда работники ХМЗ начали собираться в парке у здания областного хозсуда, сотрудники милиции пытались ввести их в заблуждение, сообщив о существании решения суда о запрете проводить в этом месте акции. В результате само решение показано не было и представители исполнительной службы так и не появились. Милиционеры сообщили, что о решении суда им по телефону сказали в мэрии Херсона и потребовали пресечь акцию.

Р.ФИРСОВ сообщил, что ранее в Херсонскую мэрию действительно были направлены несколько извещений от профкома о проведении мирных акций в разных местах города.

«В 11.00 я был на одном из слушаний в Херсонском окружном апелляционном суде по поводу запрета проводить акции возле областного хозяйственного суда. Суд еще совещается и решение не принял. В перерыве заседания мне сообщили, что сегодня еще два слушания будет по искам мэрии о запрете на мирные акции, но уже в других местах города», - заявил Р.ФИРСОВ.

Позже Р.ФИРСОВ сказал, что состоялись два заседания в Херсонском окружном административном суде, где были вынесены решения о запрете проводить мирные акции у здания областного хозяйственного суда и на площади Свободы возле аптеки (слева от здания ОГА).

Третье заседание, по еще одному месту проведения акций, в Херсонском окружном апелляционном суде состоится 16 декабря.

Как сообщал УНИАН, работники ООО «Херсонский машиностроительный завод» с 5 декабря возобновили мирные протестные акции, требуя от областной власти содействия в "пробивании" на уровне МинАП участия завода в государственных программах по развитию отечественного машиностроения и защиты от теневых схем включения в указанные госпрограммы техники иностранного производства.

Также с 5 декабря предприятие остановлено и все работники ХМХ официально отправлены в неоплачиваемые отпуска.

6 декабря на акцию протеста против бездействия власти по поддержке крупных предприятий областного центра пришли почти 1 тыс. человек. В частности, к 650 работникам ХМЗ присоединились более 300 работников Херсонского хлопчатобумажного комбината.

В профсоюзе ХМЗ сообщили, что рассчитывают на поддержку работников других предприятий Херсона, которые не работают при попустительстве областных властей.

Однако в тот же день суд запретил профкому ХМЗ проведение акций на площади Свободы перед зданием Херсонской ОГА.

После изменения места проведения акции тот же суд по иску мэрии Херсона снова запретил ее проведение.

12 декабря в Херсоне неизвестные избили гендиректора ХМЗ Виктора СЛОБОДЯНЮКА.