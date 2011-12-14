Койку в 7-местном номере Киев предложит гостям Евро за $237 в сутки

Мировой оператор по онлайн бронированию отелей Booking.com предлагает всего 10 позиций для размещения туристов в Киеве. Об этом заявил журналист Андрей КАПУСТИН в эфире социального ток-НЕшоу с Реной НАЗАРОВОЙ «Киевский форум».

Он сослался на данные журналистского расследования, которое показало, что цены на размещение болельщиков и туристов в Киеве не соответствуют качеству услуг, которые им планируют предоставлять.

А.КАПУСТИН привёл пример: «Кемпинг в районе метро «Житомирская» рассчитан на около 500 человек. Стоимость на сайте Booking.com за палатку шириной 140 см – 64,51 долларов за сутки. Но это ещё детский лепет по сравнению с тем, что предлагают несколько других киевских кемпингов. Так, кровать в 7-местном номере обойдётся в 237,56 долларов в сутки, в 16-местном – 184,91 доллара в сутки. Завтрак не включён. Всё остальное – где-то 6 позиций – это гостиничные номера в ценовом диапазоне от 231 до 1564 долларов в сутки. Больше, по данным Booking.com, Киев ничего не предлагает», – заявил журналист.

В то же время начальник отдела организации и координации деятельности заведений размещения Управления туризма и курортов КГГА Дмитрий КАЛГАНОВ заявил, что Киев выполнил требования УЕФА по размещению отдельных целевых групп туристов на 80%.

«Есть разные целевые группы тех, кто приедет на финал. Есть требования УЕФА. Мы их должны выполнить в размере 7300 номеров – это 3-, 4-, 5-звёздочные отели. На сегодняшний день уже подписаны с официальным агентством по размещению более 6300 номеров, то есть на 80 % требования уже выполнены», – отметил чиновник.

По его словам, основной дефицит – это 4- и 5-звёздочные отели. При этом по 3-звёздочным отелям наблюдается большой профицит – в 1400 номеров.

«Первое, что делается для преодоления этого – это вводятся в эксплуатацию новые высококачественные гостиницы. Сначала года их было в государственных планах 75 проектов, на сегодняшний день это только 12. Но это реально те проекты, которые достроятся до начала Евро», – отметил Д.КАЛГАНОВ.