Торговцы символикой с Майдана Независимости пикетируют Черновецкого

Около ста участников пикета в поддержку торговцев национальной символикой Украины пришли передать свои требования киевской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, акцию протеста поддержали Всеукраинское объединение «Свобода», УНА, ВГО “Пора”, представители творческой интеллигенции.

Как отметил во время своего выступления руководитель общественного совета ВГО «Пора» Андрей ЮСОВ, сегодня эта акция является вынужденной, поскольку у предпринимателей с Майдана нет другого выхода. По его словам, распространители национальной символики имеют все необходимые документы на осуществление торговли.

В то же время, сообщил он, официального документа о запрете реализовывать символику, литературу и другие вещи, которые являются символами Украины, торговцы от городской власти не получали. Конфискация рабочих столов и товара происходила в грубой форме без предъявления любых документов, только по устному распоряжению мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, утверждает А.ЮСОВ

Сегодня на месте торговых точек на Майдане Незалежности стоит коммунальная техника, которая делает невозможной реализацию символики, поэтому предприниматели принесли часть своего товара под столичную мэрию для имитации торговли.

В ходе пикетирования также выступил лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК. По его словам, такое отношение к реализаторам символики «является демонстрацией пренебрежения ко всему украинскому». Он сообщил, что при участии около 20 партийных и общественных организаций создан Комитет защиты Майдана и подписана совместная декларация.

О.ТЯГНИБОК подчеркнул, что этот комитет является неполитической структурой, и цель его создания - защитить права распространителей украинской символики.

Как отмечается в обнародованной О.ТЯГНИБОКОМ декларации, действия киевской власти по запрещению распространения национальной символики, музыки, литературы участники комитета расценивают «не только как грубую рейдерскую атаку на законный малый и средний бизнес – основу Украинского государства, - но и как неприкрытое и циничное наступление городской властной команды на украинство».

Они считают недопустимыми попытки столичной власти запретить или уничтожить островок украинства на Майдане Незалежности.

«Мы уверены, что это не случайная слепота городского председателя, а тайная и грязная политическая игра, которая целенаправленно подталкивает малый и средний бизнес к возмущению, а национально-патриотические силы - к радикальному протесту», - отмечается в декларации. Авторы документа требуют в ближайшее время обеспечить надлежащие условия для распространения национальной символики на Майдане, предоставить все необходимые разрешительные документы.

В случае невыполнения требований активистов в поддержку предпринимателей с Майдана Незалежности, они обещают прибегнуть к бессрочной акции протеста.

Участники пикета просили сегодня выйти к ним Киевского городского председателя с призывами «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – до киян!». Они также скандировали: «Українському бізнесу - захист!».

После пятнадцатиминутного ожидания была сформирована группа представителей, которая вместе с декларацией и требованиями пошла на прием к городскому председателю, чтобы передать ему документы. Документы у них приняли в официальном порядке.

Как сообщил А.ЮСОВ, уже стало известно, что сегодня на 16.00 назначена встреча представителей руководства города с торговцами символикой.

Как рассказали сами предприниматели, о том, что им предлагаются места для торговли на Андреевском спуске и ул. Владимирской, они узнали только из сообщений в печати. В то же время, по их убеждению, на Андреевском спуске все рабочие места на сегодня заняты, а кроме того, для национальной украинской символики спуск не совсем подходит, и ее лучше реализовывать именно на Майдане Незалежности.

Как сообщал УНИАН, 3 августа на брифинге в Киевской мэрии городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен «европеизировать» торговлю национальной символикой на столичном Майдане Незалежности.

В Шевченковской райгосадминистрации столицы сообщили, что срок аренды земельного участка возле Главпочтамта заканчивается у владельцев малых архитектурных форм 31 августа, и продлевать его районное руководство не планирует.