Украина и Турция провели переговоры о свободной торговле

Украина и Турция провели первый раунд переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Укораины, переговоры прошли в Киеве 6-7 декабря.

Стороны обсудили наиболее важные вопросы будущего двустороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках соглашения о свободной торговле, определили формат и сферу действия документа.

Правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ как глава украинской делегации в ходе переговоров отметил необходимость обеспечения в результате заключения Соглашения сбалансированной тарифной политики, в том числе относительно чувствительных групп товаров сельского хозяйства, которое должно стать основой создания благоприятных условий для развития торгово-экономического сотрудничества.

Украинская сторона также аргументировала необходимость включения в сферу охвата соглашения о свободной торговле вопросов торговли услугами.

По результатам первого раунда переговоров в проект Соглашения включены такие разделы, как торговля товарами, торговля услугами, конкуренция, урегулирование споров, защита интеллектуальной собственности, и положения относительно определения страны происхождения товаров.

Делегацию Турции возглавлял заместитель председателя подсекретариата Министерства экономики Джемалеттин ДАМЛАДЖИ.

Следующий раунд переговоров планируется провести в феврале-марте 2012 года.

Как сообщал УНИАН, о необходимости приступить к созданию зоны свободной торговли между Украиной и Турцией представителями правительств обеих стран было заявлено в июне 2009 г.

Договоренность о начале переговоров о создании ЗСТ в текущем году была достигнута в январе 2011 года в ходе встречи премьер-министров Турции и Украины Николая АЗАРОВА и Реджепа ЭРДОГАНА.