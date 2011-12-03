Под Ивано-Франковском горел цех химического завода

Сегодня около 10.00 на заводе тонкого органического синтеза «Барва» в селе Ямница Тисменицкого района неподалёку от Ивано-Франковска вспыхнул пожар.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области, пожарники свыше трех часов тушили пожар. Горел шестой цех завода, который на сегодняшний день не действует.

Жертв и угрозы окружающей среде нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

По данным корреспондента УНИАН, как только в городе распространилась информация о пожаре, местные жители начали рекомендовать друг другу не выходить на улицу и плотно закрывать окна.

Справка УНИАН. ЗАО ТОС «Барва» изготовляет красители для промышленных предприятий и бытовой химии.