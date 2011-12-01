Азаров: в России нет ни одной школы с украинским языком обучения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает актуальным вопрос обеспечения права украинцам, проживающим в России, обучаться на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной МАТВИЕНКО.

«Актуален также вопрос обеспечения права украинцев, проживающих в России, на получение образования на родном языке», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в России нет ни одной школы с украинским языком обучения.

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, лишь в нескольких школах в ряде российских регионов украинский язык включен как базовый предмет в школьную программу.