Азаров: в России нет ни одной школы с украинским языком обучения
00:17, 01 декабря 2011Общество
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Актуальный вопрос
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает актуальным вопрос обеспечения права украинцам, проживающим в России, обучаться на украинском языке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной МАТВИЕНКО.
«Актуален также вопрос обеспечения права украинцев, проживающих в России, на получение образования на родном языке», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что в России нет ни одной школы с украинским языком обучения.
Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, лишь в нескольких школах в ряде российских регионов украинский язык включен как базовый предмет в школьную программу.
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