В Днепропетровске рушится памятник археологии мирового значения

В Днепропетровске из-за отсутствия финансирования возникла угроза разрушения Богородицкой крепости, которая впервые упоминается в летописях XVI столетия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила научный руководитель Лаборатории археологии Приднепровья Днепропетровского национального университета Ирина КОВАЛЁВА.

«Практически в пределах Днепропетровска расположен археологический памятник мирового значения, к которому легко добраться водным путем и автодорогами. Здесь есть все условия для создания археологического музея под открытым небом. Однако сейчас, после завершения сезона, археологи вынуждены засыпать все проведенные раскопки, поскольку без присмотра старинные сооружения просто разрушатся», - отметила И.КОВАЛЁВА.

По ее словам, Украина рискует потерять памятник археологии мирового значения.

Археолог отметила, что из-за отсутствия финансирования археологических работ сегодня исследовано не более 5% территории Богородицкой крепости.

При этом уже проведенные работы финансировались за счет спонсоров.

***Богородицкая крепость является памятником архитектуры национального значения. Она была построена на месте городка Старая Самара, первое упоминание о котором датируется 1576 годом. Архитектором крепости был Вильям фон Зален, который работал при гетмане Иване Мазепе.