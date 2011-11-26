Мужчина и женщина задохнулись выхлопными газами в автомобиле
21:28, 26 ноября 2011Общество
1933
Сообщает крымское управление МЧС
В поселке Первомайское в Крыму мужчина и женщина погибли, задохнувшись выхлопными газами в автомобиле с включенным двигателем, который стоял в гараже с закрытыми воротами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба крымского Управления МЧС.
Тела 26-летнего мужчины и 23-летней женщины нашли 25 ноября.
«Вероятная причина несчастного случая - удушение выхлопными газами работающего автомобиля», - отметили спасатели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter