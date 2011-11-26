Мужчина и женщина задохнулись выхлопными газами в автомобиле

21:28, 26 ноября 2011
Общество
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Сообщает крымское управление МЧС

В поселке Первомайское в Крыму мужчина и женщина погибли, задохнувшись выхлопными газами в автомобиле с включенным двигателем, который стоял в гараже с закрытыми воротами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба крымского Управления МЧС.

Тела 26-летнего мужчины и 23-летней женщины нашли 25 ноября.

«Вероятная причина несчастного случая - удушение выхлопными газами работающего автомобиля», - отметили спасатели.

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