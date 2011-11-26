Мужчина и женщина задохнулись выхлопными газами в автомобиле

В поселке Первомайское в Крыму мужчина и женщина погибли, задохнувшись выхлопными газами в автомобиле с включенным двигателем, который стоял в гараже с закрытыми воротами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба крымского Управления МЧС. Тела 26-летнего мужчины и 23-летней женщины нашли 25 ноября. «Вероятная причина несчастного случая - удушение выхлопными газами работающего автомобиля», - отметили спасатели.