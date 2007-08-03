За что арестован Вадим Гладчук?

Адвокат Олег МУСИЕНКО утверждает, что дело, по которому задержали председателя Всеукраинского молодежного объединения «Молодежь – надежда Украины» Вадима ГЛАДЧУКА, возбуждено за два месяца до совершения преступления, в котором его обвиняют.

Об этом идет речь в телеграмме адвоката к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО, генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО и прокурору г. Киева Евгению БЛАЖИВСКОМУ, копию которой имеет в своем распоряжении УНИАН.

В частности, адвокат напоминает, что 1 августа с.г. у дома на ул. Крещатик, 6 “незаконно задержан председатель объединения «Молодежь - надежда Украины» В.ГЛАДЧУК. Задержание состоялось во время пикетирования представителями ВМО Тендерной палаты Украины. Представители объединения выступали против коррупционных действий почетного председателя этой палаті народного депутата Украины Александра ТКАЧЕНКО (КПУ).

В тот же день относительно В.ГЛАДЧУКА старшим следователем Соломенского районного управления Главного управления МВД города Киева незаконно возбуждено уголовное дело “за безосновательным обвинением” в совершении им 30 августа 2005 года ограбления незнакомых ему граждан – по ч. 2 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

О.МУСИЕНКО отмечает, что “анализ постановления следователя о возбуждении уголовного дела свидетельствует: фактовое уголовное дело № 09-11982 возбуждено 27 июня 2005 года. В.ГЛАДЧУК же подозревается в совершении преступления 30 августа 2005 года. Таким образом, уголовное дело возбуждено за два месяца до совершения так называемого преступления”.

По словам защитника, данный факт подтверждает необоснованность возбуждения уголовного дела.

Адвокат убежден, что законных оснований для задержания В.ГЛАДЧУКА, который имеет постоянное место проживания и работу, без предыдущего его вызова в милицию повесткой – нет.

Он просит немедленно принять меры для освобождения В.ГЛАДЧУКА.

Также адвокат заявил ходатайство о закрытии уголовного дела и немедленном освобождении задержанного.

В ходатайстве О.МУСИЕНКО отмечает, что “уголовное дело № 09-11982 относительно Гладчука в.Ф. возбуждено безосновательно”.

Поводом для задержания, со слов самого В.ГЛАДЧУКА, была необходимость его явки в Шевченковское РУГУ МВД Украины в г. Киеве для рассмотрения его заявления относительно неправомерных действий народного депутата А.ТКАЧЕНКО, который разбил его видеокамеру во время предыдущих пикетирований Тендерной палаты.

В ходатайстве адвокат отмечает, что в протоколе задержания подозреваемого от 1 августа 2007 года, старшим следователем В.ДЁРДЯЙ не указании статьи УПК Украины, на основании которых он задержал подозреваемого В.ГЛАДЧУКА, а также не указано, в совершении какого именно преступления последний подозревается, а отмечена только статья 186 часть 2 УПК Украины, что, по мнению защиты, является существенным нарушением прав подозреваемого на защиту.

Адвокат указывает на ряд неточностей в документах стражей порядка о возбуждении дела относительно В.ГЛАДЧУКА.

В частности, в описательной части постановления, старший следователь отмечает, что: «в 30.08.2005 году, приблизительно, в 13 час. 00 мин. ГЛАДЧУК В.Ф., находясь на стройплощадке напротив дома №55 по ул. Бориславская, из корыстных побуждений с применением насилия, которое не является опасным для жизни и здоровья потерпевшего, открыто похитил строительные инструменты, нанеся последним (потерпевшим), имущественный вред на общую сумму 32 835 грн.”.

Как утверждает О.МУСИЕНКО, в постановлении о возбуждении уголовного дела от 1 августа в 2007 г., вопреки положениям стст. 22, 98 УПК Украины, “не приведены конкретные обстоятельства совершения В.ГЛАДЧУКОМ «преступления», не отмечено, какие телесные повреждения нанесены «потерпевшим», какие именно строительные инструменты им похищены, не предоставлен их перечень и тому подобное, что также является существенным нарушением прав подозреваемого на защиту и может свидетельствовать о незаконности возбуждения уголовного дела относительно В.ГЛАДЧУКА”.

По словам адвоката, В.ГЛАДЧУК категорически отрицает свою причастность к совершению не только инкриминируемого ему, но и любого другого уголовного преступления, и заявил, что возбуждение данного уголовного дела считает незаконным и заказным, поскольку народный депутат А.ТКАЧЕНКО “угрожал ему возбуждением уголовного дела и арестом за пикетирование Тендерной палаты Украины, его обличительную, относительно коррупционных действий А.ТКАЧЕНКО, деятельность”. Факт возбуждения этого дела лидер ВМО “Молодежь – надежда Украины” считает осуществлением угроз А.ТКАЧЕНКО.

Кроме того, мать подозреваемого – Раиса ГЛАДЧУК – сообщила, что на момент совершения преступления, которое указано в постановлении следователя, она вместе с сыном Вадимом и своим родным братом отдыхали в Затоке, вблизи Одессы. Там они находились с 27 августа по 3-4 сентября 2005 года.

Таким образом, констатирует адвокат, уже на это время существует объективное алиби В.ГЛАДЧУКА.

В связи с вышеизложенным О.МУСИЕНКО просит уголовное дело относительно В.ГЛАДЧУКА закрыть из-за отсутствия события преступления и немедленно освободить его подзащитного из-под стражи.