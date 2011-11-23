На Днепропетровщине рецидивисты забили 82-летнего дедушку молотком

В Днепропетровской области милиция задержала двух рецидивистов, которые 16 ноября в Марганце жестоко убили пенсионера и похитили у него 2 охотничьих ружья.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Ранее судимые злоумышленники длительное время следили за частным домом 82-летнего дедушки с целью похитить у него денежные сбережения. В день убийства они пришли в его дом под видом работников горэлектросети. Когда хозяин пригласил их в дом, один из злоумышленников молотком нанес ему 5 ударов по голове. От полученных ран пенсионер скончался. После этого убийцы взломали сейф, найдя в нем небольшую сумму в гривнях, похитили два охотничьих ружья, мобильный телефон хозяина и исчезли с места преступления

Впоследствии преступники из похищенных ружей сделали обрезы и выехали из Марганца в Днепродзержинск, где с помощью оружия планировали совершить ряд разбойных нападений.

На данный момент доказана причастность задержанных рецидивистов к двум разбойным нападениям, которые они осуществили в октябре в Днепродзержинске. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело согласно п.6 ч.2 ст.115 УК Украины. Проверяется причастность задержанных к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории Днепропетровской области.