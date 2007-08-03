Фельдман: в Харькове появилась мода ”танцевать на костях”

Народный депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва, член БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН намерен судиться с мэром Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о его реакции на статью М. ДОБКИНА "Антология предательства", в которой тот обвиняет А.ФЕЛЬДМАНА в ряде предательств.

«Я буду подавать в суд на господина ДОБКИНА в защиту своей чести и достоинства", - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, спустя определенное время «все станет на свои места, люди разберутся». «У меня нет слов, которыми я мог бы прокомментировать эту статью», - сказал А.ФЕЛЬДМАН. Он также отметил, что в связи с этим мог бы пригласить М.ДОБКИНА к дебатам в прямом эфире по данной статье. «Но потом задался вопросом: с кем? о чем? Это ниже моего достоинства", - сказал он.

Комментируя об упоминании в статье бывшего губернатора Харьковской области Евгения Кушнарева, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что сегодня в Харькове появилась мода "танцевать на костях". «У Евгения Петровича появилось такое количество друзей, сослуживцев, соратников, что он бы, наверное, очень этому удивился. В свое время эти соратники поливали его грязью. А сегодня они ссылаются на него при каждом удобном случае, пользуются его именем», - сказал он. При этом А.ФЕЛЬДМАН добавил, что такое поведение «непорядочно, подло и низко".