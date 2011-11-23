Гастарбайтеры в РФ будут сдавать тесты по русскому языку

Граждане Украины, приезжающие работать в Россию, будут обязаны документально подтвердить знание русского языка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил журналистам руководитель Федеральной миграционной службы России Константин РОМОДАНОВСКИЙ.

«Закон един для всех», - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

Он отметил, что закон прошел первое чтение, будет корректироваться, и пока рано говорить, как в конечном итоге будут регламентироваться все аспекты этого вопроса.

«Мы будем настаивать (на тестировании) не на базовом уровне, а на элементарном уровне знания языка», - глава ФМС.

По его словам, сдача теста на элементарном уровне, скорее всего, будет стоить 2,5 тыс. российских рублей или дешевле.

При этом К.РОМОДАНОВСКИЙ признал, что введение такой нормы в первую очередь вызвано незнанием русского языка мигрантами, приезжающим из стран Средней Азии.

Он отметил, что в настоящее время в РФ всего находится 9,1 млн. иностранных граждан, из них 15% - граждане стран Средней Азии в возрасте до 26 лет, которые не учились в советской школе и не знают русского языка.

«Знание русского языка – это основа интеграционного процесса», - отметил К.РОМОДАНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Госдума России приняла в первом чтении закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», который регламентирует обязательное знание русского языка для иностранных трудовых мигрантов.

Согласно предлагаемым поправкам в действующий закон, мигранты, приезжающие в Россию на работу в сферах ЖКХ, торговли и бытового обслуживания, должны будут документально подтверждать знание русского языка.

Подтверждением будет служить документ гособразца о получении образования на территории бывшего СССР до 1 сентября 1991 года или на территории РФ после 1 сентября 1991 года – например, школьный аттестат или диплом вуза.

Знание русского языка также можно подтвердить сертификатом о прохождении гостестирования по русскому языку. Объем знаний должен быть не ниже элементарного уровня владения русским языком, говорится в пояснительной записке.

По данным Федеральной миграционной службы, в Россию приезжает не менее 1 млн. трудовых мигрантов из Украины.