Верховный суд признал Медведчука ”Нарциссом”

Верховный суд Украины признал, что вся информация о политике Викторе МЕДВЕДЧУКЕ в книге “Нарцисс” соответствует действительности, и для ее обжалования с самого начала не было законных оснований. Соответствующее решение ВСУ принял 4 июля этого года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор книги, народный депутат Украины І, ІІ и ІІІ созывов Дмитрий ЧОБИТ.

По его словам, решение суда он получил несколько дней назад.

Д.ЧОБИТ отметил, что этим решением суд завершил длительный процесс по поводу издания в 2001 г. книги “Нарцисс. Штрихи к политическому портрету Виктора МЕДВЕДЧУКА” - одного из тогдашних руководителей государства, который занимал должность заместителя председателя Верховной Рады Украины.

“В книге собран большой материал, документально подтвержденный, о его жизненной стезе. Фактически, это были штрихи к биографии политического деятеля. Книга была написана для того, чтобы народ знал, кто им руководит”, - отметил Д.ЧОБИТ.

Он напомнил, что после выхода в свет книги В.МЕДВЕДЧУК подал иск к ее издателям – автору, редактору Сергею ОРЛЮКУ и издательству “Просвіта” - о признании 99 фактов больших фрагментов из “Нарцисса” не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Причем, как отметил Д.ЧОБИТ, иск был подан “в обход закона не по месту нахождения и проживания ответчиков, то есть в г. Броды Львовской области, а там где ему (В.МЕДВЕДЧУКУ – УНИАН) хотелось судиться – в “карманный” Печерский районный суд Киева”. По словам автора книги, в этом суде процесс продолжался на протяжении двух лет - с осени 2002 г. до июля 2004 г. Печерский суд, рассмотрев многочисленные документы, доказательства и объяснения автора, вынес решение, что в книге опубликована недостоверная информация, и обязал ее опровергнуть и выплатить денежную компенсацию В. МЕДВЕДЧУКУ, который требовал от издателей 1 млн. грн.

Апелляционный суд Киева, как отметил Д.ЧОБИТ, оставил это “сфабрикованное фактически” Печерским райсудом решение в силе.

После этого, автор и издательство “Просвіта” обжаловали решение Печерского и Апелляционного судов в Верховном суде. Однако, отметил Д.ЧОБИТ, материалы дела из Печерского суда в ВСУ были переданы лишь после смены власти в стране и заново подробно рассмотрены.

“Верховный суд Украины 4 июля 2007 г., рассмотрев дело – фактически это уже было второе заседание, первое состоялось еще в прошлом году, – вынес новое решение. Я подчеркиваю, что ВС может вынести определение, которым направить дело на новое рассмотрение, но он вынес решение. То есть, новое решение по делу, которым отклонил все требования В.МЕДВЕДЧУКА относительно признания эпизодов книги “Нарцисс” недостоверными и отказал ему в подаче иска вообще. То есть решение окончательное и обжалованию не подлежит”, - отметил Д.ЧОБИТ.

Присутствующий на пресс-конференции адвокат Иван МАКАР, который по этому делу защищал издательство “Просвіта”, сообщил, что подал вчера заявление в ВС о возвращении потраченных издательством, а также Д.ЧОБОТОМ, средств в связи с процессом относительно книги “Нарцисс” и взыскании с В.МЕДВЕДЧУКА государственной пошлины на общую сумму около 90 тыс. грн., поскольку Верховный суд не решил эти вопросы.

В то же время, участники пресс-конференции отметили, что считают решение ВСУ относительно книги эпохальным для дальнейшего рассмотрения каких-либо медиадел, поскольку оно доказывает, что государство не вправе вмешиваться в реализацию информационного права, в данном случае Д.ЧОБОТА.