В СПУ считают, что ПР, НУ и БЮТ - одинаковые

Социалистическая партия Украины при проведении избирательной кампании не будет прибегать к услугам зарубежных политтехнологов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом в интервью газете «Известия в Украине» заявил член фракции СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

По его словам, все свои избирательные кампании СПУ организовывала, не опираясь на помощь зарубежных технологов, поскольку «ни один зарубежный политтехнолог не знает реальную проблематику, беспокоящую наших граждан, как это знают политики, живущие одной жизнью со своими избирателями».

Я.МЕНДУСЬ отметил, что особенность позиционирования партии состоит в том, что никаких принципиальных различий с точки зрения политического спектра между «Нашей Украиной», Партией регионов и БЮТ нет. “Это представители либерального политического спектра. Если состоятся досрочные выборы, то все инициативы социалистов будут касаться тех проблем, которые больше всего волнуют наших граждан», - сказал он.

При этом Я.МЕНДУСЬ подчеркнул, что, кроме традиционного социального блока вопросов, касающихся образования, здравоохранения, зарплат и пенсий, СПУ будем акцентировать внимание на необходимости передачи всей полноты власти местному самоуправлению. «Это то, что мы называем вторым этапом политической реформы», - сказал он.

По его словам, как показывает европейский и мировой опыт, только в том случае, когда реальная власть пребывает в руках избираемого гражданами органа местного самоуправления, можно говорить о радикальном изменении ситуации к лучшему относительно самых важных проблем. «Регионы должны получить реальные полномочия и в части формирования бюджета, и в части налоговых отчислений, и кадровой политики», - добавил Я. МЕНДУСЬ.