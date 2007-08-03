Россия увеличит бригаду дизельных подлодок на Черноморском флоте
Об этом сообщил главком ВМФ
|Владимир Масорин
"В будущем на Черноморском флоте должна быть бригада дизельных подводных лодок из 12-15 единиц", - сказал он.
Сейчас у Черноморского флота две дизельные подлодки.
"Мы несколько лет просили Украину перевести на Черноморский флот лодку с Северного флота, но так до сих пор мы этот вопрос не решили", - сказал главком. Как только в Новороссийске появится возможность базироваться кораблям, туда начнут поступать подлодки, заявил Масорин.
Планируется, что к 2012 году завершится строительство пункта базирования кораблей Черноморского флота РФ в Новороссийске.
Главком напомнил, что во времена СССР на Черноморском флоте было около 60 дизельных подводных лодок. "Теперь такого количества не нужно", - сказал он.
"Сейчас заложена третья по счету новейшая дизельная подводная лодка. Ее название - "Севастополь" (ПЛ типа "Лада"). Одна из этих лодок: "Санкт-Петербург", - проходит испытание на Балтийском флоте, завершается строительство ПЛ "Кронштадт", - сказал Масорин.
"На ближайшие годы пополнение Черноморского флота будет небольшое, однако в текущем году на ЧФ придет новый тральщик "Адмирал Захарьин" и десантный катер типа "Серна", - добавил адмирал. По его словам, в ближайшей перспективе на Черноморский флот будут переданы буксирное судно и катер связи.