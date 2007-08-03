Россия увеличит бригаду дизельных подлодок на Черноморском флоте

Россия хотела бы увеличить число дизельных подлодок на Черноморском флоте РФ, но Украина, на территории которой базируется ЧФ, пока не дает это сделать, сообщил главком ВМФ России адмирал флота Владимир Масорин журналистам в штабе ЧФ в Севастополе.

"В будущем на Черноморском флоте должна быть бригада дизельных подводных лодок из 12-15 единиц", - сказал он.

Сейчас у Черноморского флота две дизельные подлодки.

"Мы несколько лет просили Украину перевести на Черноморский флот лодку с Северного флота, но так до сих пор мы этот вопрос не решили", - сказал главком. Как только в Новороссийске появится возможность базироваться кораблям, туда начнут поступать подлодки, заявил Масорин.

Планируется, что к 2012 году завершится строительство пункта базирования кораблей Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Главком напомнил, что во времена СССР на Черноморском флоте было около 60 дизельных подводных лодок. "Теперь такого количества не нужно", - сказал он.

"Сейчас заложена третья по счету новейшая дизельная подводная лодка. Ее название - "Севастополь" (ПЛ типа "Лада"). Одна из этих лодок: "Санкт-Петербург", - проходит испытание на Балтийском флоте, завершается строительство ПЛ "Кронштадт", - сказал Масорин.

"На ближайшие годы пополнение Черноморского флота будет небольшое, однако в текущем году на ЧФ придет новый тральщик "Адмирал Захарьин" и десантный катер типа "Серна", - добавил адмирал. По его словам, в ближайшей перспективе на Черноморский флот будут переданы буксирное судно и катер связи.

РИА "Новости"