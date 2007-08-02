Блок Тимошенко представил в ЦИК полное название нового избирательного блока

Политические партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина», Украинская социал-демократическая партия и партия «Реформы и порядок» уведомили Центральную избирательную комиссию о том, что на основании решений съездов этих партий 2 августа 2007 года образован избирательный блок политических партий на внеочередных выборах народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, полное название образованного избирательного блока политических партий: «Блок Юлии Тимошенко – Избирательный блок политических партий «Всеукраинское объединение «Батьківщина», Украинская социал-демократическая партия и партия «Реформы и порядок». Сокращенное название - «Блок Юлии Тимошенко».

Блок Юлии Тимошенко первым информировал ЦИК об образовании избирательного блока и передал все необходимые документы.

Кроме того, партии сообщили ЦИК о проведении 5 августа межпартийного съезда политических партий по выдвижению кандидатов в народные депутаты Украины от Блока Юлии Тимошенко.