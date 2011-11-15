Украина примет участие в благотворительной ярмарке НАТО - NATO Charity Bazzar, которая состоится в штаб-квартире Альянса 20 ноября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при НАТО.

Украина, в частности, представит торговый стенд-выставку с отечественными товарами известных торговых марок, изделия мастеров традиционных ремесел, материалы информационного содержания и спонсорские призы для участия в викторине.

В этом году призы предоставили авиакомпания МАУ (два бесплатных билета Киев-Брюссель-Киев) и гостиничный комплекс “Премьер-палац” (подарочный пакет на проживание двух человек в течение трех суток с максимально возможным комплексом услуг).

Все средства, собранные в рамках ярмарки, пойдут на благотворительность в Бельгии и других странах мира.