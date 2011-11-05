Янукович подписал указ о социальной справедливости раз в год
17:17, 05 ноября 2011Общество
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Точнее, 20 февраля
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ, согласно которому в Украине ежегодно 20 февраля, во Всемирный день социальной справедливости, будет проводиться День социальной справедливости.
Как сообщает пресс-служба Президента, в указе отмечается, что День социальной справедливости в Украине будет проводиться с целью привлечения внимания общества, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций к решению вопросов социальной справедливости и необходимости совместного построения в Украине общества социальной справедливости, а также активного внедрения в жизнь политики и стратегии, направленных на ее обеспечение.
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