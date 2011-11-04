Анонсированный в Киеве вечер Гафта не состоялся из-за мошенничества?

Анонсированный на 4 ноября творческий вечер российского актера Валентина ГАФТА не состоялся из-за возможного мошенничества организаторов, сообщил УНИАН журналист, который пришел в Дом офицеров, где должна была пройти творческая встреча. «Я еще месяц тому назад купил билет, хотя знал, что В.Гафт находится в больнице. Однако меня заверили организаторы из агентства «Премьера», что актер обязательно приедет в Киев, ведь есть еще время на выздоровление, - рассказал журналист. – За неделю до творческого вечера в агентстве «Премьера» мне подтвердили, что вечер состоится, два дня тому назад – тоже. Хотя, как я теперь понимаю, это был умышленный обман – ведь они не могли не знать, что В.Гафт болеет».