В Херсоне задержали убийцу 14-летней школьницы: недавно вышел из тюрьмы

В Херсоне задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии УМВД в Херсонской области сообщил начальник облуправления милиции Валерий ЛИТВИН.

По его словам, преступление было раскрыто с применением полиграфа (детектора лжи). Подозреваемый задержан сегодня ночью.

По информации В.ЛИТВИНА, 31-летний задержанный ранее уже был осужден за аналогичное преступление на 14 лет лишения свободы, но отсидел 11 лет и недавно вышел на свободу за примерное поведение.

Как сообщил В.ЛИТВИН, подозреваемый познакомился с жертвой в маршрутке и предложил погулять в парке. Позже, при попытке изнасилования, девочка оказала сопротивление, и преступник ударил ее кирпичом по голове.

Всем работникам милиции, принимавшим участие в поимке преступника, сегодня были вручены премии в размере 2,5 тыс. грн. и знаки отличия МВД. Это резонансное преступление находилось на личном контроле министра Анатолия МОГИЛЕВА.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в центре Херсона был обнаружен труп 14-летней школьницы, о пропаже которой родители сообщили накануне вечером.