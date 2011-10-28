Командующий Черноморским флотом РФ: готовимся к принятию новых кораблей

В Севастополе моряки-черноморцы и представители местных органов власти отметили 315-ю годовщину начала создания Военно-Морского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, на набережной Корнилова по случаю годовщины, которая исполняется 30 октября, состоялись торжественное построение личного состава подразделения почетного караула Черноморского флота Российской Федерации, митинг, возложение венков и цветов к памятному знаку «Морякам Черноморской эскадры», прохождение торжественным маршем.

Командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр ФЕДОТЕНКОВ, выступая на митинге, подчеркнул «уникальное отличие» Черноморского флота от других флотов ВМФ Росси: «Он базируется на территории Российской Федерации и на территории нашего стратегического партнера, единого нашего брата и друга – Украины». По словам А.ФЕДОТЕНКОВА, «именно Черноморский флот объединяет наши две страны». Как сказал командующий, флоты двух стран наращивают «наше международное участие в учениях. Мы возродили (российско-украинское) учение «Фарватер мира», и будем продолжать усилия в нашем сотрудничестве». Контр-адмирал добавил: «Вот сейчас флоту России 315 лет. 300 лет флоту мы отмечали в 1996 году. Это был год накануне подписания российско-украинских базовых соглашений по Черноморскому флоту. 310 лет флоту мы отмечали в условиях, когда нарастали антагонизмы и противоречия в наших отношениях. Сейчас мы выходим на сотрудничество, деловое партнерство и товарищескую взаимопомощь. И нет сомнений, что в этом направлении мы и продолжим работу».

Говоря о сегодняшнем дне и перспективах развития ЧФ РФ, командующий российским Черноморским флотом также сказал: «Мы надеемся и готовимся к принятию новых кораблей, нового вооружения».

В митинге на набережной Корнилова и возложении венков и цветов к памятному знаку «Морякам Черноморской эскадры» также приняли участие председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА, начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий ИЛЬИН, заместитель председателя Севастопольского городского совета Сергей АНТОНЕНКОВ, ветеранская общественность флота и города.