Кузьмук говорит, что его неправильно поняли

Вопрос об увольнении министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО и генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА пока не стоит. Об этом сегодня во время внеочередной сессии Львовского областного совета заявил вице-премьер-министр и глава правительственной комиссии по расследованию причин аварии «фосфорного» поезда под Ожидовым Александр КУЗЬМУК, добавив: “Рекомендации относительно этого мы можем давать только после проведения расследования причин аварии под Ожидовым».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.КУЗЬМУКА, гендиректор «Укрзализныци» «постоянно прилетал на место аварии, но надолго там не оставался, поскольку решал вопросы связанные с последующим транзитом поезда».

А.КУЗЬМУК не смог ответить на вопрос, где бы могла произойти авария, если бы поезд не опаздывал на час-полтора, сославшись на то, что пока нет окончательных результатов расследования и не выяснена причина аварии.

Вице-премьер также отметил, что он не называл ожидовские события «вторым Чернобылем». «Это не я ошибся, это ошибся один местный корреспондент, который присутствовал в первую после аварии ночь на совещании в Буске. Речь шла только о том, что мы должны действовать по чернобыльскому алгоритму при ликвидации последствий аварии. Конечно, сравнивать их с Чернобылем нельзя», - подчеркнул А.КУЗЬМУК.

Как сообщал УНИАН, 17 июля руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА в комментарии по поводу аварии грузового поезда во Львовской области, перевозившего желтый фосфор, заявил, что считает, что Кабинет министров должен освободить Николая РУДЬКОВСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины.