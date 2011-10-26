Янукович подписал изменения в Бюджетный кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят парламентом 6 октября. Часть вторая статьи 33 Бюджетного кодекса изложена в редакции, согласно которой Национальный банк подает Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров до 15 марта года, предшествующего плановому, - прогнозные монетарные показатели на следующий год; до 1 апреля года, предшествующего плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению текущего года, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет; до 1 сентября года, предшествующего плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению в следующем году, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.

Указанные материалы используются для составления проекта закона о государственном бюджете Украины.

Раздел VІ "Заключительные и переходные положения" дополнены подпунктами, согласно которым налог на доходы физических лиц, который платится (перечисляется) согласно Налоговому кодексу на территории городов областного значения пилотных регионов, как исключение из положений части второй статьи 65 и подпункта 1 части первой статьи 66 данного кодекса, засчитывается в размере: 50% - в областные бюджеты и 50% - в бюджеты городов областного значения; до завершения реорганизации учреждений здравоохранения в пилотных регионах областной совет может передавать средства на осуществление расходов местных бюджетов по содержанию учреждений здравоохранения районному, городскому (города областного значения) совету в виде межбюджетного трансферта в соответствии с районным, городским (города областного значения) бюджетом; в случае несвоевременного принятия решения о местном бюджете в пилотных регионах положения статьи 79 этого кодекса применяются с учетом изменения разграничения расходов на охрану здоровья между районными бюджетами, бюджетами городов областного значения и областным бюджетом.

Внесены изменения и к Закону "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограммов, компьютерных программ, баз данных", согласно которым "плата за получение контрольных марок засчитывается в государственный бюджет Украины".

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.