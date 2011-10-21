В МИД подтверждают, что в Украину привезли раненных ливийцев

Самолет МЧС Украины доставил в Украину 11 раненных ливийских граждан, которые пройдут лечение в медицинских заведениях Украины

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

«Во исполнение Указа Президента Украины от 19 октября с.г. в г. Триполи была доставлена гуманитарная помощь (продукты питания и лекарства). Этим же самолетом в Ливию прибыла группа украинских медиков, которые будут оказывать помощь ливийским гражданам», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот же день самолет МЧС Украины доставил в Украину 11 раненных ливийских граждан.

«Гуманитарная помощь является актом доброй воли в отношении дружественного ливийского народа, который в течение последних восьми месяцев понес тяжелые потери и страдания, - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 19 на 20 октября в Киев самолетом МЧС на лечение было доставлено 11 ливийских повстанцев. Все они пройдут лечение в центральном военном госпитале Минобороны.