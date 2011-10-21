Горсовет Луганска просит не забегать вперед с памятником Екатерине IІ

Власти Луганска не принимали решение об установлении в городе памятника российской императрице Екатерине II.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника управления Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики Александр САВЕНКО.

По его словам, решение установить в Луганске памятник российской императрице Екатерине II может принять только община (территориальная община, орган местного самоуправления) города.

«Громада города такого решения не принимала. Ранее предлагалось памятник Екатерине II установить в Сквере Памяти, но это вызвало негатив у общественности Луганска. Сейчас объявлен конкурс на тематику памятника, который планируется установить в этом сквере», - сказал А.САВЕНКО.

Руководитель пресс-службы областного совета Елена БУГАЕЦ также заявила УНИАН, что областные власти не выделяли землю под установку памятника российской императрице.

«Выделять землю в городе может городской совет, а не областной. Областной совет землю в Луганске не выделяет», - отметила Е.БУГАЕЦ.

Она отметила, что для установки памятника должно быть решение общины, депутаты же никакого решения по этому поводу не принимали.

Как сообщал УНИАН, депутат Луганского областного совета, председатель всеукраинской общественной организации «Молодая гвардия» Арсен КЛИНЧАЕВ 19 октября заявил, что в Луганске установят памятник Екатерине ІІ как основоположнице города. «Выделена земля Луганским областным советом в центре города», - утверждал он.