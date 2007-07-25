Женщина погибла в столкновении двух ”мерседесов”

Сегодня на Волыни в ДТП попал маршрутный микроавтобус. Одна женщина погибла, 12 человек травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля “Мерседес-бенц-123”, двигаясь в направлении г. Любомль со стороны смт Шацк, не учтя условий дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автобусом «Мерседес-бенц-609Д», который двигался в направлении смт Шацк. После чего автобус съехал в кювет.

В результате ДТП одна пассажирка автомобиля “Мерседес-бенца-123” получила смертельную травму, водитель, пассажир автомобиля “Мерседес-бенц-123” и десять пассажиров автомобиля “Мерседес-бенц-609Д” получили телесные повреждения разной степени тяжести.