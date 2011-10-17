Лучший памятник независимости - женщина, выпускающая журавля

В Тернополе определили победителя конкурса на лучший проект памятника независимости в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, среди 11 предложенных вариантов победил проект местного скульптора Ивана СОНСЯДЛА и архитектора Бориса МИСЬКО в виде женщины с протянутыми вперед руками и взмывающего в небо журавля. Оба автора награждены премиями по 1,5 тыс. грн.

Установить памятник планируют на центральной, Театральной площади, на месте, где расположена мачта с Государственным флагом.

«Сооружать памятник независимости будут исключительно за средства меценатов, которые хотят видеть его в городе. В предвыборный период установление такого памятника – это проверка всех политических сил на патриотизм и уважение к Украинскому государству», – отметил городской председатель Сергей НАДАЛ.