В ЕС получили список 50 рейдерских захватов в Украине

08:20, 15 октября 2011
Общество
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Британцы и американцы указывают на власть

Компании Великобритании и США представили ЕС перечень из около 50 случаев корпоративного рейдерства в Украине во времена президентства Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщает EUobserver.

“Компании Великобритании и США представили институтам ЕС перечень из около 50 случаев “корпоративного рейдерства” во времена В.ЯНУКОВИЧА – практики, когда фирма, имеющая связи во власти, захватывает компанию, созданную западным инвестором. В некоторых из этих случаев называются имена министров кабинета Януковича”, - пишет издание в статье "Украина проигнорировала протесты ЕС и начала новое дело против Тимошенко".

 

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