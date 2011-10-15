В ЕС получили список 50 рейдерских захватов в Украине

Компании Великобритании и США представили ЕС перечень из около 50 случаев корпоративного рейдерства в Украине во времена президентства Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщает EUobserver.

“Компании Великобритании и США представили институтам ЕС перечень из около 50 случаев “корпоративного рейдерства” во времена В.ЯНУКОВИЧА – практики, когда фирма, имеющая связи во власти, захватывает компанию, созданную западным инвестором. В некоторых из этих случаев называются имена министров кабинета Януковича”, - пишет издание в статье "Украина проигнорировала протесты ЕС и начала новое дело против Тимошенко".