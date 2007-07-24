Ющенко увидел, что министры расслабились

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО составил четкий порядок действий по преодолению последствий стихийных бедствий в нескольких областях страны и примет личный отчет от членов правительства по итогам их работы в зонах чрезвычайных происшествий.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом заявил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

По его словам, указ Президента о безотлагательных мероприятиях по преодолению последствий природной стихии, которая на днях причинила значительный вред в нескольких областях страны, прежде всего направлен на оказание помощи людям (указ издан 23 июля – УНИАН).

«Во второй раз за последнюю неделю глава государства вынужден вмешиваться в кризисную ситуацию. После железнодорожной катастрофы во Львовской области, гибельное «фосфорное» влияние которой еще долго будут чувствовать на себе тысячи жителей региона, разрушительное действие ураганов испытывает на прочность Волынь, Ривненскую, Житомирскую и Киевскую области», - отметил В.БАЛОГА.

По словам В.БАЛОГИ, некоторая расслабленность в действиях профильных членов правительства по локализации последствий аварии поезда с особо опасным грузом вынудила Президента лично руководить действиями соответствующих государственных структур. «Глава государства, оценив масштабы техногенной катастрофы, своим указом сформатировал усилия Кабинета министров и местных органов власти. После того, как Президенту доложили об объемах ущерба, который причинили людям, инфраструктуре ливни и ураганы, он отреагировал немедленно. Подписанный вчера указ – это сжатый и четкий порядок действий по преодолению последствий стихии».

Руководитель Секретариата отметил, что В.ЮЩЕНКО дает правительству три недели на полную ликвидацию последствий бедствия. При этом важно обеспечить оздоровление и психологическую реабилитацию детей из населенных пунктов Волыни, которые больше всего пострадали от ненастья. Местным властям поручено позаботиться о временном расселении людей, жилье которых повредила стихия, и обеспечении их продуктами, водой и лекарствами. «Все восстановительные работы должны быть направлены, в первую очередь, на помощь пострадавшим. Президент примет личный отчет от членов правительства по итогам их работы в зонах чрезвычайных происшествий», – подчеркнул В.БАЛОГА.