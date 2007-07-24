10 людей попали в больницу после участия в поминках

В ночь с 22 на 23 июля из с. Стари Куты Косивского района Ивано-Франковской области в инфекционное отделение Косивской центральной районной больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 10 человек (в том числе 2 детей).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина заболевания - употребление некачественных продуктов питания 21 июля на поминальном обеде, на котором находились 22 человека.

По состоянию на 7 час. 24 июля на лечении находятся 10 человек. Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.