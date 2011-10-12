СМИ: Лавринович пригрозил НБУ отменой паспортизации обмена валют

Министр юстиции Украины Александр Лавринович направил письмо председателю правления Национального банка Украины (НБУ) Сергею Арбузову, в котором пригрозил отменить госрегистрацию постановления №278 об изменении правил купли-продажи наличной валюты, если Нацбанк не отзовет свои требования о необходимости снятии копии паспорта при осуществлении указанных операций.

Соответствующим документом располагает ZN.UA.

«В случае невыполнения Нацбанком указанных требований Министерством юстиции будет рассмотрен вопрос об отмене решения о госрегистрации этой Инструкции в соответствии с установленной законодательством процедурой», — говорится в письме А.Лавриновича.

Отметим, что письмо направлено в НБУ еще 3 октября. При этом ранее в Нацбанке обещали принять решение об ослаблении новых правил в понедельник, 11 октября (однако подробностей не уточняли). А уже сегодня, 12 октября, стало известно, что НБУ отменил именно необходимость снятия копий паспорта при обмене валют (при этом о суммах операций в заявлении С.Арбузова ничего сказано не было).

В частности в письме А.Лавриновича говорится, что в результате правового анализа писем НБУ №28-211/3760-11058 и №28-211/3864-11318 Минюст установил, что Нацбанк «фактически изменил механизм осуществления валюто-обменных операций» и «предусмотрел ответственность за его нарушение».

А.Лавринович уточняет, что этот механизм заключается в необходимости предоставления банку удостоверяющего личность документа для проведения его копирования и последующего хранения в документах дня банка.

В связи с этим Минюст обращает внимание, что это «не согласуется с порядком осуществления валюто-обменных операций, установленным в пункте 1.3 главы 1 указанной Инструкции».

А.Лавринович указывает, что требование о хранении в документах дня банка копии страниц паспорта касается только операций на сумму более 50 000 грн.

Операции же на сумму до 50 000 грн осуществляются «только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, та отображения таких операций этим лицом в справках и квитанциях, предусмотренных главой 5 Инструкции, с указанием в них фамилии, имени, отчества лица», говорится в письме. То есть без копирования паспорта.

Таким образом Минюст пришел к выводу, что «НБУ собственной служебной корреспонденцией изменил организационно-правовой механизм реализации подзаконного нормативно-правового акта».

В связи с этим Минюст «требует безотлагательно отозвать указанные письма и отменить их как такие, что выданы с нарушением законодательства». А «в случае невыполнения Нацбанком указанных требований Министерством юстиции будет рассмотрен вопрос об отмене решения о госрегистрации изменений в Инструкцию».

Напомним, что постановлением №278, вносящим изменения в Инструкцию про порядок организации и осуществления валюто-обменных операций на территории Украины и вступившим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки осуществлять документальную идентификацию физлиц, осуществляющих валютообменные операции на любую сумму. Это постановление вызвало крайне негативную реакцию граждан.