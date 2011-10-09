На своем юбилее Ступка спел Армстронга

Известный украинский актер Богдан СТУПКА отпраздновал свой 70-й день рождения грандиозным концертом в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве при полном аншлаге.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия - компания «Сота Синема Груп», 7 октября свыше 1 тыс. гостей стали зрителями уникального шоу, в котором сочетались автобиографическое повествование актера, описание его творческого пути и поздравления коллег.

Выдающегося актера зал встретил стоя и, непрерывно аплодируя, не давал начать спектакль.

Театрализованное представление «Концерт №70 от Ступки», главным героем которого был именинник Б.СТУПКА, стало финальным аккордом в цикле творческих вечеров, приуроченных к юбилею артиста.

Торжественный вечер Б.СТУПКА открыл песней «Let my people go» легендарного джазмена Луи Армстронга.

«Вся наша жизнь – сплошная импровизация, а значит, вся наша жизнь – это джаз», - сказал в начале выступления юбиляр и исполнил первые куплеты песни Л.Армстронга, расположившись за ударной установкой. Сидя за барабанами, Б.СТУПКА принимал многочисленные поздравления, разделяя их ударами по тарелкам.

Юбиляра в автобиографическом спектакле сыграли в юности и молодости его внук Дмитрий и сын Остап.

Самыми юными актерами, которые в этот вечер поздравили Б.СТУПКУ, были его внучка Устина и львовский детский ансамбль «Цьомочки».

Сюрпризом стали поздравления друзей и почитателей таланта актера, которые сами не смогли прибыть на торжества. Среди них были Президенты Украины и Беларуси Виктор ЯНУКОВИЧ и Александр ЛУКАШЕНКО. Свои видеопоздравления передали из России Галина ВОЛЧЕК, Александр КАЛЯГИН, Сергей ГАРМАШ, Валерий ЗОЛОТУХИН, Михаил ШВЫДКОЙ, Леонид ЯРМОЛЬНИК, Константин РАЙКИН и многие другие.

«Богдан СТУПКА сумел вырастить урожай из зерен своего таланта, которые дал ему Господь Бог», - сказал Геннадий ХАЗАНОВ.

Свои джазовые композиции актеру посвятили Олег СКРИПКА, вокальная группа «Пиккардийская терция» и др.

«Мне всегда говорили: не хвастайся, что ты это сделал. Ты - просто проводник идей, которые дали тебе родители и Господь Бог. Если у тебя есть способности, ты не должен это закопать. И никогда не будь гордым», – сказал артист.

Заканчивая вечер, юбиляр поблагодарил украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША, компания которого стала генеральным партнером юбилейных мероприятий Ю.СТУПКИ.

«Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого сохранить ее культурное богатство. Считаю, что люди, которые помогают в этом, – патриоты Украины», – сказал Б.СТУПКА.

По его словам, кино и театр являются лишь частью возможностей, которые позволяют сохранить культурное богатство Украины.

В свою очередь Д.ФИРТАШ отметил, что Б.СТУПКА «во многом достиг своей цели». «Богдан Сильвестрович говорил, что хочет, чтобы в мире больше знали об Украине. Думаю, во многом Богдан СТУПКА достиг поставленной цели – через его фильмы, его роли Украину и украинцев могут понять иностранцы», – подчеркнул Д.ФИРТАШ.

«Богдан СТУПКА – великий актер нашего времени, он очень многое сделал для каждого из нас, создав образы, которые помогли многим понять историю и осмыслить современность Украины. Через яркие образы Богдану Сильвестровичу удалось передать самобытность Украины, противоречия ее истории, триумфы и трагедии украинского народа. СТУПКУ знают и любят в каждом уголке Украины и далеко за ее пределами. Это украинец мирового масштаба. Это настоящий народный артист», – сказал Д.ФИРТАШ.