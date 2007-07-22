Шуфрич не спал всю ночь

Во Львовской области на месте аварии поезда с фосфором сегодня в целом планируется поднять и установить на платформы 4 цистерны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом сказал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, который этой ночью лично руководил аварийными работами. Сегодняшняя ночь с 21 на 22 июля на месте аварии грузового поезда на железнодорожной перегоне Красное – Броды возле станции Ожидов Львовской области была первой, когда ночью поднимались поврежденные цистерны с желтым фосфором. Как уже сообщалось, ночью здесь произошло резкое ухудшение погодных условий в частности, шел сильный грозовой дождь, который смывал пожарную пену. Учитывая это, возникла повышенная опасность проведения аварийных работ. Потому с наступлением темноты до утра действиями спасателей МЧС и железнодорожников лично руководил Н.ШУФРИЧ. Министр МЧС отметил: „Работы ночью проводились всегда, но если до этой ночи в основном ночью восстанавливали железнодорожное полотно (кстати один путь восстановлен полностью, не исключено, что в ближайшую ночь будет восстановлен и второй) руководством государственной комиссии было принято решение начать ночью также и работы с цистернами.

„На сегодня запланирован подъем и загрузка 4 цистерн с желтым фосфором. Сегодня все готово для того, чтобы в установленные руководством государственной комиссии сроки ликвидация последствий аварии была закончена, и территория аварии была передана в использование народному хозяйству”, - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, на месте аварии уже поднято и установлено на платформы 9 цистерн.

16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги при невыясненных обстоятельствах произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель- Польша (станция Оклеса). Вследствие аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара в воздух выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако данных веществ распространилось на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживает около 11 тыс. человек. Из 13 населенных пунктов в добровольном порядке эвакуированы 984 жителя.

Желтый фосфор – ядовитое и огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.