Следователь получила 5 лет тюрьмы за 12 тысяч долларов

Киевским райсудом Одессы осуждена к 5 годам лишения свободы бывший старший следователь РОВД за получение взятки в размере 12 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении тяжкого преступления.

Как сообщили УНИАН в канцелярии суда, приговор вынесен за совершение преступления по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере должностным лицом, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Судебным следствием было установлено, что экс-следователь безосновательно переквалифицировала состав преступления, совершенного троими лицами: обоснованно подозреваемые в групповом разбое привлечены к ответственности за умышленное нанесение легких телесных повреждений.