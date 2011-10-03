В Киеве продали 733 квартиры в недостроенных домах

В Киеве в сентябре т.г. было совершено 1 075 сделок купли/продажи квартир на вторичном рынке и 733 - в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Как указывается в сообщении, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (57% сделок), 33% приходится на однокомнатные квартиры и 10% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (73%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 22% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 5% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 420 долл./кв. м на вторичном рынке, 1 271 долл./кв. м - на первичном рынке. Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 978 долл./кв. м на вторичном рынке, 2 560 долл./кв. м - на первичном рынке.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 1 103 квартиры, на первичном рынке 706 квартир.