Погода на 20-24 июля

Завтра на большей части территории Украины сохранится знойная и сухая погода с температурой ночью 18-23°, днем 32-37°, в южных и центральных областях местами до 40°, на побережье морей 27-32°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, только в северных, Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях отдельные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 17-22°, днем 28-33°. Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с. На Закарпатье - без осадков, температура ночью 18-23°, днем 32-37° (в горах ночью 13-18°, днем 22-27°).

21-22 июля на большей части территории сохранится сухая знойная погода с температурой ночью 18-23°, днем 32-37°, в южных областях и в Крыму местами до 40° (на побережье морей 27-32°). Только в западных областях и северной части отдельные грозовые дожди; температура ночью 17-22°, днем 29-34°, на Прикарпатье до 37°, на севере Левобережья 25-28°. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 м/с. На Закарпатье ночью 21 июля без осадков, в дальнейшем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 19-24°, днем 33-38° (в горах ночью 14-19°, днем 23-28°).

23-24 июля - без осадков, только 23 июля ночью в западных и северных, днем в центральных областях, ночью 24 июля в восточной части местами кратковременные дожди, грозы. Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 23 июля 17-23°, 24 июля 13-19°, днем 24-30° (23 июля в восточных и большинства центральных областей местами 33-35°); в южной части сохранится жара с температурой ночью 20-26°, днем 32-38° (на побережье морей 29-34°). На Закарпатье - преимущественно без осадков, температура ночью 14-19°, днем 26-31° (в горах ночью 9-14°, днем 15-20°).

В Киеве и области в пятницу ожидаются отдельные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью 20-22°, днем 31-33°; по области ночью 17-22°, днем 28-33°.

21-22 июля - переменная облачность. Отдельные грозовые дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°.

23-24 июля - без осадков, только ночью 23 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 23 июля 17-22°, 24 июля 13-18°, днем 25-30°.