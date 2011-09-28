Минфин: оснований для технического дефолта нет

Оснований для технического дефолта Украины нет, а информация о его возможности, появившаяся в СМИ, является провокацией, заявил РИА Новости начальник управления коммуникаций министерства финансов Украины Виктор Косарчук.

"Министр финансов Федор Ярошенко неоднократно заявлял о том, что никаких оснований для технического дефолта в Украине нет. Все обязательства Украина выполняет", - сообщил Косарчук.

По его словам появление в СМИ информации о том, что Украина уже в четверг может оказаться на грани технического дефолта является провокацией.

"Та информация, о которой вы говорите сегодня, она также находится в ряду попыток дискредитировать и министерство финансов, и ту политику стабильности, которую проводит ведомство", - добавил Косарчук.

Сегодня "Экономическая правда" со ссылкой на Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности (который, в свою очередь, ссылается на источник в Госказначействе Украины) сообщило, что Госказначейство, начиная с прошлой пятницы, 23 сентября, остановило движение средств на всех казначейских счетах на центральном и местном уровнях, что может указывать на попытку аккумулировать средства, необходимые для выплат по двум сериям ОВГЗ. По информации издания, невыплата может грозить Украине техническим дефолтом, о чем станет известно уже в четверг.