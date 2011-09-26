Афганцы и чернобыльцы грозятся не пустить Кирилла в Черновцы

Воины-афганцы, чернобыльцы, дети войны грозят перекрыть движение по улице Русской в Черновцах 2 октября во время визита на Буковину предстоятеля Российской православной церкви КИРИЛЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом местным СМИ сегодня сообщил заместитель председателя Черновицкой городской организации «Союз Чернобыль» Манолий ЖЕЛЕЗНЫЙ.

«В пятницу, 23 сентября, после пресс-конференции воинов-афганцев нам позвонили по телефону и сообщили, что с нами хочет говорить заместитель председателя Черновицкой ОГА Георгий ГАЛИЦ. Встреча не состоялась. Однако сегодня, 26 сентября, нам назначили встречу с председателем ОГА Михаилом ПАПИЕВЫМ», - сообщил М.ЖЕЛЕЗНЫЙ.

По его словам, желание областных властей встретиться с афганцами и чернобыльцами вызвано тем, что на 27 сентября анонсировалась акция протеста под стенами ОГА.

«На встрече с губернатором будем требовать соблюдения наших требований – прислушаться к протестующим и закрепить социальные льготы незащищенным слоям в законе. В случае невыполнения наших требований оставляем за собой право провести акцию протеста в день визита патриарха КИРИЛЛА на Буковину. 2 октября перекроем движение по улице Русской», - подчеркнул М.ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, в сущности, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Отечеством.

20 сентября парламент должен был рассмотреть этот законопроект во втором чтении и в целом, но из-за протестов воинов-афганцев, чернобыльцев, детей войны его рассмотрение отложили.