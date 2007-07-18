В Бердянске эвакуировали мэрию

В городе Бердянск Запорожской области в связи с сообщением о минировании зданий местной мэрии и дворца культуры им. Островского эвакуировано более 700 человек - работников горисполкома и ДК.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, сообщение о том, что сразу в двух зданиях в центре Бердянска заложены взрывные устройства, поступило на "02" сегодня в 12.25.

"Звонил мужчина, личность которого на данный момент не установлена", - сообщили в управлении МЧС.

По словам собеседника агентства, сразу же после получения сообщения о двойном минировании из помещений мэрии Бердянска и дворца культуры были эвакуированы все сотрудники и посетители - в общей сложности более 700 человек. На место предполагаемого ЧП выехали сотрудники милиции, СБУ, МЧС, взрывотехники и пожарные - более 30 человек, которые сейчас проводят обследование помещений на предмет наличия в них взрывчатки

"Пока никаких небезопасных предметов не обнаружено, работа по обследованию зданий продолжается, работа самого горисполкома и ДК остается парализованной", - сообщили в МЧС.

Справка УНИАН. Сегодняшнее сообщение о минировании объектов массового скопления людей на территории Запорожской области - второе за последние два дня.

Вчера неизвестный по телефону "03" в г. Мелитополь сообщил о наличии взрывного устройства в помещении центральной районной больницы Приазовского района Запорожья. Сообщение оказалось ложным, однако работа больницы была парализована на протяжении 6 часов.